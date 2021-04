Gustavo Schmidt: festa em meio à pandemia e confusão com policiais Divulgação/Alerj

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 11:48 | Atualizado 24/04/2021 13:34

Rio - O deputado estadual Gustavo Schmidt (PSL) esteve no centro de mais uma confusão durante a madrugada deste sábado (24), após uma abordagem policial na rodovia RJ-106, na Serra do Mato Grosso, entre Maricá e Saquarema. O parlamentar não gostou da maneira que foi interpelado e discutiu com os agentes. Segundo a Polícia Militar, Schmidt desferiu um soco em um policial, que teria sofrido luxação no queixo. O deputado nega a agressão e afirma ter sido desacatado. A ocorrência foi encaminhada para a 82ª DP (Maricá).

Agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) faziam patrulhamento no km 44 da rodovia RJ 106 quando o veículo que Schmidt dirigia foi abordado. Na primeira abordagem, segundo a PM, o político "se recusou a colaborar com a fiscalização, alegando ser parlamentar". Os policiais não encontraram qualquer infração penal e Schmidt seguiu viagem.

Publicidade

Mas horas depois, já na madrugada, o deputado voltou ao local da abordagem, desta vez sozinho, e entrou no posto de policiamento rodoviário "exigindo pedido de desculpas dos policiais", segundo a versão dos agentes. Schmidt afirma que retornou apenas para averiguar se o patrulhamento era legalmente registrado. Durante a discussão, Schmidt teria dado um soco em um militar, que foi encaminhado para realização de exame de corpo de delito, tendo sido constatada a agressão sofrida. O registro de ocorrência foi feito na 82ª DP (Maricá)



Em nota, a assessoria do deputado estadual Gustavo Schmidt negou a agressão e afirmou que foi desacatado por um policial. O parlamentar afirma que se encaminhava "com seu filho e sua namorada para um sítio da família em Saquarema", quando "o veículo em que estava foi parado e houve uma abordagem ríspida dos policiais". "Liberado, Gustavo deixou seu filho e a namorada no sítio e retornou ao DPO, pois suspeitava que a blitz realizada seria ilegal, e solicitou ao policial a Ordem de Serviço da operação, que não foi apresentada. Na ocasião, Gustavo foi desacatado por um dos policiais. Em nenhum momento ele agrediu qualquer policial e nem foi encaminhado à delegacia. Ele afirma que irá solicitar formalmente a apuração do caso".

Publicidade

Deputado já se envolveu em outra confusão com PMs

Esse não é o primeiro caso de agressão do deputado, eleito em 2018. Em março do ano passado, no início da pandemia, Schmidt foi detido por suspeita de agredir um policial militar em Camboinhas , em Niterói, no momento em que estava em uma festa em um quiosque na região. Aglomerações estavam proibidas por causa da pandemia. Imagens divulgadas em redes sociais na época mostraram o deputado desacatando a delegada de plantão na 76ª DP (Niterói), Camila Lourenço.

Publicidade