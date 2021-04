Por O Dia

Publicado 24/04/2021 12:13

Rio - Um homem acusado de estupro em Minas Gerais foi preso, na manhã deste sábado, por policiais militares e agentes da 22ª DP (Penha), na Penha, Zona Norte do Rio. Ele estava foragido da justiça.

De acordo com dados de inteligência, o crime foi cometido na cidade mineira de Além Paraíba, em 2012. No entanto, a polícia não informou detalhes a respeito do caso.

Publicidade

Sergio Murilo, o Mingau, estava sendo monitorado por PMs da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e pela distrital, e foi encontrado na Avenida Meriti, na Penha. Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.