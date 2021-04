Após vacinação, surtos de covid-19 em asilos são zerados, afirma prefeitura do Rio Geraldo Gonçalves/ PMVR

Rio - A Prefeitura do Rio informou, neste domingo, que não foi registrado nenhum novo surto de covid-19 em asilos após o inicio da vacinação contra a doença. Os idosos moradores de instituições de longa permanência foram os primeiros a tomarem o imunizante no município.

De acordo com o monitoramento da prefeitura, instituições de longas permanência registraram queda nos surtos ao longo dos mês. Em janeiro de 2021 foram sete surtos. O número caiu para quatro em fevereiro, e mais ainda em março, com dois surtos.

No sábado (24), a etapa de vacinação de idosos de 60 anos foi concluída. Ainda segundo a prefeitura, 94,1% desse grupo prioritário já recebeu a primeira dose do imunizante. Os outros 6% que ainda não se vacinaram devem procurar os postos de saúde.

"A partir de hoje, qualquer idoso com mais de 60 anos pode ir se vacinar a qualquer momento nas unidades de saúde do Rio. Se você conhece algum idoso que ainda não se vacinou, recomende ele a procurar uma unidade imediatamente para tomar a vacina", pediu o secretário.



Inicio da campanha de vacinação contra a covid-19 de pessoas com deficiência



Neste domingo, a prefeitura começou a campanha de vacinação contra covid-19 para pessoas com deficiência. O ato simbólico de início da nova fase foi realizado às 8h, no Centro Municipal de Referência da Pessoa com Deficiência (CMRPD) do Mato Alto, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. A Prefeitura do Rio ainda anunciou que cinco novos pontos de vacinação começarão a funcionar a partir de segunda-feira.



A secretária municipal da Pessoa com Deficiência, Helena Werneck, garantiu que não faltará acessibilidade no atendimento dos grupos prioritários que buscam pelo imunizante.

"Essa etapa nova que se inicia é muito importante, porque é um grupo bem específico e necessário. A gente, junto com a secretaria de saúde, criou todo um material acessível com libras, narração, audiodescrição, legendas, tudo para que a gente possa capacitar os profissionais de saúde que vão estar nos postos, e para as pessoas com deficiência quando chegarem nos postos terem um atendimento acessível", disse Helena.

Os novos pontos de vacinação serão nos CMRPD do Mato Alto, Irajá e Santa Cruz, no Centro Integrado de Atenção à pessoa com Deficiência (CIAD), no Centro do Rio, e na Universidade Castelo Branco, em Realengo. A campanha será feita nesses locais de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O objetivo é facilitar o acesso dos grupos prioritários incluídos no calendário de vacinação.