Inauguração de mais um posto de vacinação contra Covid-19, na clínica da família Estácio de Sá. Na foto, secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, vacina funcionária da Comlurb Maria das Dores Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 26/04/2021 11:25 | Atualizado 26/04/2021 17:24

Rio - A prefeitura do Rio iniciou na manhã desta segunda (26) a nova fase da vacinação contra a covid-19. A campanha continuará seguindo a lógica de escalonamento por idade de forma decrescente, com a distribuição de doses destinadas aos grupos considerados prioritários e cada segmento possui regras específicas, sendo necessário levar documentos conforme orientação da prefeitura para cada perfil.



Os grupos prioritários que serão contemplados por classificação de saúde são: pessoas com deficiência; pessoas com comorbidades e idosos em geral que faltaram à vacinação.



Também serão incluídos os grupos a partir das categorias profissionais, que são: funcionários da limpeza urbana; da saúde; da educação no setor público e privado; da segurança e salvamento; rodoviários e os que atuam no transporte escolar.



Para iniciar a nova etapa, o secretário municipal de saúde, Daniel Soranz, compareceu nesta manhã à inauguração de um posto de vacinação contra a covid-19 na Clínica da Família Estácio de Sá, no Rio Comprido, na região central da cidade, e acompanhou a distribuição de doses para profissionais da Comlurb.



No evento, o secretário mencionou que a expectativa para esta nova fase é que 630 mil pessoas sejam imunizadas. Soranz também destacou que idosos que não comparecem à vacinação na data prevista podem retornar a qualquer posto de distribuição de doses para receber a vacina contra a covid-19, e em caso de não comparecimento, será feito uma busca ativa para a identificação desse público.



“Finalizamos os grupos de idosos no sábado (24), mas a partir de hoje, os que não foram vacinados podem receber a dose no Rio, é uma repescagem permanente. Precisamos identificar pessoas com mais de 60 anos que não se vacinaram”, afirmou.



Quem recebeu a dose da vacina nesta manhã foi Maria das Dores Medeiros, que tem 58 anos e trabalha como gari na cidade. Ela disse que se sentiu mais segura após receber o imunizante.



“Estou contente, estava ansiosa para tomar a vacina e agora me sinto protegida, pois já tenho uma certa idade. Eu trabalho na rua varrendo, entro em contato com muitas coisas, então agora me sinto mais segura”, disse.



Outra pessoa que recebeu a primeira dose foi a doméstica Antônia Maria da Silva Pereira, de 59 anos. Ela tem diabetes e disse que estava ansiosa para tomar a vacina.



“Há cinco anos que fiquei diabética, mas sempre controlada. Eu estava ansiosa para tomar esta vacina e agora estou muito feliz por ter conseguido, mas vou continuar mantendo os cuidados com a máscara e o álcool em gel”, afirmou.

Ex-atleta paralímpico participou da campanha de vacinação

O ex-atleta paralímpico e embaixador da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Clodoaldo Silva, também participou da campanha de vacinação contra a covid-19. Ele compareceu ao Centro de Referência do Centro da Cidade.



Através de uma parceria, a Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência e a Universidade Castelo Branco (UCB) vão fortalecer a campanha de vacinação com 40 voluntários da universidade, entre enfermeiros, técnicos de enfermagem, outros profissionais e alunos vão trabalhar em quatro Centros de Referência da SMPD, no Centro da cidade (CIAD), Irajá, Mato Alto e Santa Cruz e também no campus da UCB, em Realengo.

Grupos prioritários:

Profissionais de Saúde



Nos grupos de profissionais essenciais contemplados estão incluídos, médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares.

É necessário levar documento original com foto e comprovante dos conselhos de classe. Trabalhadores lotados em hospitais e unidade de urgência e emergência ou que trabalham diretamente na campanha de vacinação deverão receber a vacina nas próprias unidades em que estão lotados.

A partir de segunda-feira a vacinação é para profissionais com 44 anos, que devem comparecer aos postos de vacinação no período da tarde.

Trabalhadores da educação

O município já havia iniciado a vacinação para parte dos profissionais na ativa do Ensino Básico público. A partir de agora, a vacinação é para todos profissionais da educação, seja rede pública ou privada e também para o ensino superior, seguindo o escalonamento de idade e gênero proposto pelo calendário. A pessoa que faz parte desse grupo deve apresentar obrigatoriamente o documento oficial com foto e o último contracheque ou declaração das instituição educacional em que trabalha (a declaração ficará retida na unidade de saúde).

Pessoas com comorbidades



Pessoas com comorbidades listadas no Programa Nacional de Imunizações, e que podem ser consultadas em coronavirus.rio/comorbidades. A pessoa precisa apresentar laudo médico ou outro documento que comprove a comorbidade e condições incluídas na lista do PNI, como exames, receitas, relatório médico, prescrição médica etc. Deve comparecer ao posto de vacinação no dia destinado a sua idade e gênero.





Gestantes com comorbidades



Podem se vacinar gestantes acima de 18 anos e sem limite de idade, desde que comprovem a condição de comorbidade, descrita no PNI. As gestantes também precisam apresentar o termo de consentimento assinado, disponível para download no site da Secretaria Municipal de Saúde.

Pessoas com deficiência



Pessoas com deficiência permanente: deficiência física; auditiva; intelectual; psicossocial (mental); visual; múltipla (associação de duas ou mais deficiências); transtorno do espectro autista. O comparecimento ao posto de vacinação deve respeitar a idade e gênero.

Trabalhadores de serviços essenciais



Para os profissionais que estiverem no grupo prioritário, é necessário apresentar os três últimos contracheques comprovando vínculo com a profissão e local de trabalho, ou declaração assinada do estabelecimento em que atuam, que ficará retida na unidade de saúde. O comparecimento ao posto de vacinação deve respeitar o escalonamento de idade e gênero.

Forças de segurança



Policiais civis e militares, bombeiros e agentes penitenciários serão vacinados em seus locais de trabalho.