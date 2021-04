Tiago Ribeiro Redes sociais

Por Anderson Justino

Publicado 26/04/2021 11:29 | Atualizado 26/04/2021 17:09

Rio - A Polícia Civil vai apurar duas linhas de investigações sobre a morte do advogado Tiago Ribeiro, 29 anos, morto na madrugada do último sábado no Dendê, na Ilha do Governador. Segundo familiares, pessoas que eram próximas do rapaz contaram dois tipos de versões diferentes sobre o crime: a primeira, de que a morte ocorreu após desentendimento dele com um olheiro do tráfico do Dendê. A segunda, de que Tiago teria se envolvido com uma moça na comunidade que namorava um traficante, mas sem saber do relacionamento anterior da jovem.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) realiza diligências para apurar as circunstancias. O corpo do advogado foi encontrado na manhã de domingo, em uma rua ao lado do Aeroporto Galeão. Familiares dizem que vão aguardar as investigações da Polícia Civil.

Publicidade

Os familiares estiveram na manhã desta segunda-feira (26) no Instituto Médico Legal (IML), na região central do Rio, para a liberação do cadáver. Ainda não há detalhes sobre sepultamento.

"O Tiago era uma pessoa maravilhosa. Nunca deu dor de cabeça. Cresceu dentro da igreja e decidiu por seu caminho. Estudou direito e conseguiu se tornar advogado. Tiraram o corpo dele de dentro da comunidade e jogaram em outro ponto da Ilha", desabafou um familiar.

Publicidade

Em nota, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro, 33ª Subseção da Ilha do Governador lamentou o falecimento do advogado Tiago Ribeiro da Silva.

"A OAB Ilha lamenta a ocorrência de mais um episódio de violência na cidade e informa que já estabeleceu contato com a família se solidarizando".