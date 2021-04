Por O Dia

Publicado 26/04/2021 17:33

Rio - Um criminoso, apontado como responsável pela morte do policial militar, foi preso por policiais dona manhã desta segunda-feira (26), no Complexo da Pedreira, em Costa Barros, Zona Norte do Rio. O cabo da PM foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto na Rua São João Batista, no Centro de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na última terça-feira (20). O nome do preso não foi divulgado.