Advogado Tiago Ribeiro foi morto na Ilha do Governador Foto: Divulgação / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 20:58

Rio - O Portal dos Procurados pede, nesta segunda-feira, informações que possam ajudar a elucidar a morte do advogado Tiago Ribeiro da Silva. O crime, que aconteceu na Ilha do Governador, é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). O corpo dele foi encontrado na manhã deste domingo em um dos acessos ao Morro do Dendê.

O Portal dos Procurados divulga um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios da Capital – DHC – com informações que possam esclarecer e identificar os envolvidos na morte do advogado Tiago Ribeiro da Silva, cujo o corpo foi encontrado na Ilha do Governador. pic.twitter.com/FpznqIwGNA — Portal dos Procurados (@PProcurados) April 26, 2021

Polícia Civil acredita que ele tenha sido assassinado por traficantes . Uma testemunha, que não teve a identidade revelada, teria dito que o advogado se desentendeu com um olheiro do tráfico por causa do farol do carro. Além desta linha de investigação, a Polícia apura se Tiago teria se envolvido, sem saber, com uma moça da comunidade que namorava um traficante.

Os familiares estiveram na manhã desta segunda-feira (26) no Instituto Médico Legal (IML), na região central do Rio, para a liberação do corpo. Em nota, Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro, 33ª Subseção da Ilha do Governador lamentou o falecimento do advogado Tiago Ribeiro da Silva.