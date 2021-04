57ª DP (Nilópolis) Divulgação/PCERJ

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 14:24 | Atualizado 27/04/2021 14:49

Rio - Policiais da 57ª DP (Nilópolis) prenderam em flagrante, nesta segunda-feira (26), dois homens suspeitos de adulteração de sinal identificador de motocicleta. Eles foram flagrados durante cumprimentos de mandados de prisões da operação Captura do Departamento Geral de Polícia da Baixada (DGPB). O nome dos presos não foi divulgado.

De acordo com os agentes, os dois conduziam suas motocicletas com a placa numérica tampada com um papelão e estavam sem carteira de habilitação e certificado de registro do veiculo. Eles confessaram que usaram o artifício para que não fossem flagrados pelos radares das vias daquela região.

Segundo a Polícia Civil, eles foram encaminhados para o sistema prisional e ficarão à disposição da Justiça.