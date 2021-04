Tempo de espera por um leito UTI covid-19 no Rio de Janeiro é de 15 horas Divulgação / Alex Ribeiro

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 17:41

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até esta terça-feira, 729.206 casos confirmados e 43.288 óbitos por coronavírus no estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 4.348 novos casos e 361 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 5,94%. Entre os casos confirmados, 678.349 pacientes se recuperaram da doença.



Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 88,3%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 65,4%. No momento, o tempo de espera por um leito de UTI é de 15 horas. Não há tempo de espera para ocupar um leito de enfermaria de acordo com o boletim publicado nesta segunda-feira.

Publicidade

Rio inicia vacinação de pessoas com autismo, paralisia cerebral e síndrome de Down nesta quarta-feira

Publicidade

O drive-thru do Maracanã vai vacinar até 200 pessoas por dia, mediante agendamento prévio, que deve ser feito, a partir do dia 27, pelo aplicativo gratuito "Vacina Covid RJ", que estará disponível nos próximos dias nas lojas da Apple e do Google, ou pelo formulário disponível no site Vacinação Covid-19. Com data e hora marcadas, o paciente receberá a primeira dose e terá a segunda dose agendada automaticamente após a vacinação. A data será informada por mensagem SMS no celular cadastrado.

Leia Mais Governo prevê imunizar pessoas com comorbidades, deficiência e grávidas até maio

Publicidade

"A vacinação desse público será iniciada na capital, como projeto-piloto, e poderá estar disponível a todas as regiões do estado. A SES montou um ambiente virtual para agendamento e uma logística para vacinação voltada às necessidades do grupo, respeitando suas especificidades, com conforto e segurança, contando ainda com um posto de acolhimento", diz o secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves.

O posto exclusivo de vacinação vai funcionar de segunda a sexta, das 9h às 16h. As pessoas que estiverem agendadas devem comparecer no dia e hora determinados, apresentando documento de identidade.