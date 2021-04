Jeuvah Gonçalves Affonson lamenta não conseguir tomar a segunda dose da Coronavac Luciano Belford / Agência O Dia

Por Jessyca Damaso

Publicado 28/04/2021 13:46 | Atualizado 28/04/2021 15:09

Rio - Alguns municípios do Rio seguem com problemas no abastecimento de CoronaVac . Na manhã desta quarta-feira, muitos idosos estão dando com a "cara na porta" nos postos de vacinação e tendo que voltar para casa, sem perspectiva de quando conseguirão tomar a segunda dose do imunizante contra a covid-19.

fotogaleria Jeuvah Gonçalves Affonson, de 68 anos, lamentou a falta do imunizante na Clínica da Família Jacutinga, em Mesquita, na Baixada Fluminense, e disse que pediram para ele retornar ao local todos os dias para ver se a vacina já chegou.

"Eu estava marcado para tomar a segunda dose ontem, dia 27, aí cheguei aqui e tive que voltar em casa rapidinho para buscar umas coisas e quando retornei a funcionária disse que tinha acabado a vacina. Conversei com uma enfermeira que disse que não tem mais CoronaVac, que era para ficar vindo aqui todos os dias para saber se chegou ou não ou ver pelo site, mas no site eu não sei mexer. A gente já tomou a primeira dose, aí já tem uma distância enorme. Eu acho que acaba ficando sem muito valor, porque tem que ter a primeira e a segunda no tempo certo. Agora a gente fica sem saber o que fazer. Minha esposa falou: 'vai lá ver se já chegou e me chama', mas já vou ter que avisar que não tem. É triste".

Idosos sofrem com a falta da segunda dose da Coronavac Luciano Belford / Agência O Dia O aposentado Jorge Luiz de Souza, de 68 anos, estava marcado para tomar o reforço da CoronaVac nesta terça. Mas ao chegar sua vez, ficou frustrado ao descobrir a escassez da vacina em Mesquita. "Cheguei na clinica por volta das 6h, peguei uma fila enorme, tive sair de lá pra resolver coisas, voltei lá três vezes e não tinha mais vacina. Depois fui em outro ponto de vacinação, na Vila Norma e também não consegui. Ficou um negócio chato, porque tinha que tomar ontem, que estava marcado, e não sei se pode ultrapassar essa data. Acabei não conseguindo e fiquei super frustrado, chateado".

Nas redes sociais, o prefeito de Mesquita Jorge Miranda admitiu que o estoque de vacina de segunda dose da CoronaVac do município ficou zerado nesta terça-feira. "Solicitamos aos moradores a chegada das novas remessas na próxima semana e, assim que chegar a nova remessa, não deixem de completar o ciclo de vacinação".

A reportagem de O DIA procurou os municípios do Rio para saber sobre o cronograma de vacinação e detectou alguns lugares onde há falta da segunda dose da CoronaVac, são eles:

- Mesquita

- Nilópolis

- Duque de Caxias

- Nova Iguaçu

- Maricá

- Mangaratiba

- Duas Barras

- Casimiro de Abreu

- Rio Bonito

- Italva

A Secretaria de Estado de Saúde (SES), por meio da Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS), informou que aguarda informações do Ministério da Saúde (MS) quanto à distribuição de uma nova remessa, assim como orientação quanto à possibilidades da ampliação do intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda dose do imunizante.

Segundo a SES, alguns municípios já comunicaram extraoficialmente à SVS que não têm mais doses de vacina para aplicação e terão que suspender a vacinação.



"Desde o início da campanha de vacinação, a SVS envia rotineiramente ofícios aos municípios, orientando que sejam seguidos os grupos prioritários elencados pelo PNI, tendo em vista a irregularidade no fornecimento de vacinas pelos laboratórios produtores, o que tem gerado o fornecimento de doses em volumes menores. A tomada de decisão sem avaliação do impacto na estratégia de vacinação em andamento pode gerar problemas não só no desenvolvimento das ações, causando transtornos à população, como estimulando a desconfiança e a perda de credibilidade no programa de imunização", disse a SES em nota.



Até a última sexta-feira, o Estado distribuiu 5.848.700 doses de vacina contra covid-19, sendo 3.691.420 para primeira aplicação e 2.157.280 para a segunda.