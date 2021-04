24ª DP (Piedade) Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 11:05

Rio - Policiais civis da 24ª DP (Piedade) prenderam, nesta terça-feira (27), um miliciano apontado como líder da organização criminosa que explora os bairros da Posse, Camari, São Jorge e Luiz de Lemos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ele foi localizado em um apart-hotel de luxo na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, após cruzamentos de dados do Setor de Inteligência da unidade policial e de ação de campo. Contra o homem, havia mandado de prisão preventiva por homicídio e furto qualificados.

De acordo com as investigações, o miliciano estaria envolvido em um homicídio ocorrido em junho de 2020. Na ocasião, ele e outros criminosos teriam interceptado o carro da vítima na saída de um bar, em Nova Iguaçu, e fizeram diversos disparos contra ela. O crime teria acontecido devido ao envolvimento passado dela com o tráfico de drogas.

Publicidade

Ele também teria participado de outro homicídio, no mesmo município, em que a pessoa foi morta enquanto fazia serviço de manutenção da calçada. O miliciano e mais uma pessoa se identificaram como policiais e depois atiraram na vítima. A motivação também seria o envolvimento com o tráfico, além de ser ex-presidiário.