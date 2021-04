Policiais militares socorrem baleados em passarela da movimentada Avenida Martin Luther King, na altura do Morro do Juramento Reprodução/ TV Globo

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 13:32 | Atualizado 28/04/2021 13:35

Rio - Ae aabriram um inquérito policial, nesta quarta-feira (28), para investigar a conduta dos policiais militares e as mortes do vigilantee do marceneiro, baleados durante os confrontos que aconteceram na Zona Central e Norte do Rio. Os corpos das vítimas estão no Instituto Médico Legal (IML) e o resultado do exame será encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), responsável pela investigação.

A DHC também apreendeu as armas dos policiais militares que participaram da ação para confronto balístico. Testemunhas prestaram depoimento e diligências estão sendo realizadas para esclarecer os fatos.



De acordo com familiares do marceneiro, alguns pertences pessoais de Gemerson sumiram após ser socorrido por policiais militares, como o crachá da empresa e o cartão do RioCard. As informações foram divulgadas em entrevista ao RJTV1, da TV Globo. Sobre essas acusações, a PM ainda não se pronunciou. No entanto, em nota, a Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que foram instaurados Inquéritos Policiais Militares pelos comandos das unidades que participaram das ações na noite de segunda-feira (28) e na manhã de terça-feira (29).



O vigilante Denis foi baleado no Morro dos Prazeres, também na noite de segunda (26). Ele foi ferido na perna e chegou a ser levado com vida para o hospital, mas não resistiu. O trabalhador estava voltando para casa quando foi atingido. Ele deixa esposa e cinco filhos.

Gemerson Patrício estava a caminho do trabalho quando foi baleado reprodução

Em nota, a Polícia Militar reafirmou que os policiais militares foram atacados em todas as situações, sendo necessário, portanto, revidar as ações criminosas. "Em nenhuma das ocorrências havia operação policial.

A corporação esclarece ainda que as investigações sobre as ações citadas estão a cargo da Secretaria de Estado de Polícia Civil. No caso dos feridos que foram a óbito, as investigações foram transferidas para a Delegacia de Homicídios da Capital. Os demais casos estão sob investigação das delegacias distritais, onde foram feitos os registros de ocorrência", disse a PM.



