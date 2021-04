Morro dos Macacos Reprodução / Méier Notícias

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 15:01 | Atualizado 28/04/2021 15:31

Rio - Um homem suspeito, que não teve o nome divulgado, ficou ferido nesta quarta-feira após um confronto de policiais militares e bandidos no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. De acordo com a PM, uma equipe do 6ºBPM (Tijuca) foi atacada a tiros na localidade conhecida como Pantanal e houve reação.

Logo após, um rapaz foi encontrado baleado. Com ele, agentes apreenderam uma granada, drogas e um rádio transmissor. Ele foi socorrido ao Hospital Federal do Andaraí. Não há informações sobre seu estado de saúde. Nenhum militar ficou ferido.

Publicidade

Após a repercussão do caso, moradores da região relataram ao DIA que pelo menos três pessoas morreram durante esse confronto com a PM, que teria acontecido próximo a uma boca de fumo. A corporação, entretanto, fala apenas de um homem suspeito ferido.