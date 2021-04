Corregedoria do Detran-RJ e Polícia Civil fazem operação contra falsos despachantes Divulgação

Rio - Policiais civis da 4ª DP (Praça da República) e a Corregedoria do Detran-RJ, com o apoio de agentes do Centro Presente, encaminharam nove pessoas para a delegacia, nesta quarta-feira (28), sob a acusação de exercício ilegal da profissão de despachante. Os falsos despachantes, chamados popularmente de 'zangões', foram flagrados em frente ao prédio da sede do Detran, no Centro do Rio, abordando usuários que chegavam ao departamento em busca de informações sobre serviços.



Todos os suspeitos foram conduzidos para a 4ª DP (Praça da República) para prestar depoimentos. "Vamos intensificar essas ações da Corregedoria para, cada vez mais, coibir a atuação de falsos despachantes. Estamos atentos para que a população não se deixe levar por falsas promessas, tendo que pagar por serviços gratuitos do departamento", afirmou o presidente do Detran-RJ, Adolfo Konder.

A delegada Patrícia Aguiar, da 4ª DP, informou que todas as pessoas levadas para a delegacia vão responder por exercício ilegal da profissão. A ação dos zangões vinha sendo monitorada nos últimos dias pelos agentes da Corregedoria do Detran e por policiais da delegacia, que filmaram as abordagens aos cidadãos.



"Os zangões agem de maneira maliciosa, se aproveitando da falta de conhecimento dos cidadãos para obter vantagem e oferecer serviços que o Detran realiza de forma gratuita. Muitas vezes, dão a entender que são funcionários do órgão e, em outras situações, se passam por despachantes, de forma ilegal", explicou Patrícia Aguiar.



O Sindicato dos Despachantes Legalistas parabenizou o Detran-RJ pela ação de hoje. As operações de fiscalização têm sido feitas constantemente pelo departamento. Em 2020, cerca de 30 pessoas foram flagradas e levadas para a delegacia, também sob a acusação de exercício ilegal da profissão de despachante.

Segundo a Polícia Civil, o homem tentou esconder o celular, que foi encontrado posteriormente em um carro de aplicativo. Após agentes encontrarem o celular, conseguiram localizar o homem, que foi preso em flagrante pelos crimes de associação criminosa, corrupção ativa, falsidade ideológica e falsidade de documento público. Os agentes recolheram diversas conversas e áudios, que indicavam o vínculo estável e permanente com funcionários públicos e terceirizados, e não é descartado que ele faça parte do núcleo da organização criminosa.



Após a prisão, os policiais conseguiram interceptar a correspondência do despachante nos Correios de São Gonçalo, e a correspondência no estado do Pará. Os agentes encontraram espelhos de identidade e com fotografia de terceiros nessas correspondências.

As investigações analisaram as conversas em aplicativos e policiais se dirigiram aos postos do Detran Haddock Lobo, na Tijuca e Tubiacanga, na Ilha do Governador, na Zona Norte do Rio, para encontrar um funcionário terceirizado do Detran apontado pelo preso como seu contato nas fraudes.



O funcionário, encontrado com documentação, e diante das evidências na participação do esquema, também foi preso em flagrante pelos crimes de associação criminosa, corrupção passiva e advocacia administrativa.