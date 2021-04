"Sucessinho" havia sido indiciado recentemente pelo roubo de carga de eletrônicos Divulgação

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 19:17 | Atualizado 28/04/2021 19:32

Rio - A Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) prendeu um criminoso, nesta quarta-feira (28), durante uma ronda para reprimir o roubo de cargas em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Felipe Menezes da Cruz, o "Sucessinho", foi flagrado com um rádio transmissor na comunidade do Mutuaguaçu.



De acordo com a Polícia Civil, Felipe foi preso quando informava a criminosos da região sobre a chegada dos policiais. A ação contou com apoio da 72ª DP (Mutuá) e da 77ª DP (Icaraí), que monitoram, junto com a DRFC, a comunidade. Ainda segundo a polícia, “Sucessinho” havia sido indiciado recentemente pelo roubo de carga de eletrônicos. Os produtos foram levados para a comunidade do Mutuaguaçu.



Felipe foi encaminhado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e está à disposição da Justiça. Ainda nesta quarta, também em São Gonçalo, os agentes prenderam Matheus da Silva Ferreira, o “MT”, na comunidade da Dita. No momento da prisão, ele estava com um rádio transmissor.

A ação teve apoio da 71ª (Itaboraí) e da 76ª DP (Niterói). O criminoso informava aos traficantes do local sobre a presença dos policiais nos acessos da comunidade. A região também é monitorada pelos policiais das DRFC.

Esta já é a terceira vez que “MT” é preso em flagrante por associação para o tráfico de drogas. Matheus foi encaminhado à Seap e está à disposição da Justiça. A especializada disponibiliza o número de seu Disque Denúncia (2202-0510) para informações que levem à prisão de criminosos. As informações são sigilosas.