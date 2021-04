Projeto de lei pede isenção de pagamento de pedágios na Linha Amarela e Transolímpica para taxistas Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 29/04/2021 11:18

Rio - Um projeto de lei prevê a isenção de pagamento dos pedágios da Linha Amarela e Transolímpica para taxistas regularizados e credenciados pela Prefeitura do Rio. Para que o motorista seja isento do valor, ele terá que utilizar uma cabine exclusiva que será destinada pela administração da via ou pela prefeitura e deverá estar com passageiro embarcado. Ao passar, receberá um comprovante dando o prazo de 2h para que ele use novamente o pedágio com ou sem passageiro.

A autoria do projeto é da vereadora Vera Lins (Progressista), presidente da Comissão de Defesa do Consumidor. De acordo com a parlamentar, o objetivo é reduzir o impacto econômico e social causado pela pandemia da covid-19 sobre a categoria, "já que é de responsabilidade do poder público criar condições materiais através de ações afirmativas que ajudem a população a enfrentar o momento crítico".

"Hoje temos cerca de 33 mil autonomias, sem falar dos auxiliares, que estão passando por dificuldades diante da pandemia, já que perderam um número sem fim de usuários. Vale lembrar que os taxistas são na verdade os mestres de cerimônia da cidade, pois transportam milhares de turistas e visitantes. Porém, quando circulam com passageiros e precisam utilizar pedágios, são obrigados a repassarem para ele, passageiro, o valor das tarifas , causando muitas das vezes enorme constrangimento. A implantação dessa isenção com certeza irá gerar enorme economia para esses profissionais", explicou a parlamentar.

Vera ressalta que a isenção do pedágio da Linha Amarela e da Transolímpica pode ser vista como uma medida que deve ser implementada para garantir a "dignidade de uma categoria que tem sua história entrelaçada com o Rio de Janeiro".