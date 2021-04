Sede da Cedae Reprodução

Por Carolina Freitas

Publicado 29/04/2021 15:17 | Atualizado 29/04/2021 18:24

Rio - Após a Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) aprovar a suspensão do leilão da Cedae nesta quinta-feira por 35 votos a favor, contra 24 , o Governo Estadual afirmou que o mesmo irá sim acontecer na data que estava prevista: Nesta sexta-feira (30) às 14h, em São Paulo.

"A decisão tem como base o fato de que a concessão dos serviços é dos municípios e da Região Metropolitana, que apenas delegaram a condução do processo ao Estado, na qualidade de mandatário", disse o Governo em nota.

Publicidade

Em sessão marcada por tumultos nesta tarde, os deputados governistas traçaram uma estratégia de deixar o plenário para que não houvesse o quórum necessário para a aprovação do projeto. Na sequência, ao perceberem que a tática não funcionaria, decidiram voltar para a sessão durante a segunda chamada para votarem contra o decreto. Entretanto, o plano não funcionou e a suspensão do leilão foi aprovada por 35 votos a 24 e duas abstenções.

O deputado Flavio Serafini (PSOL) disse ao DIA que a aprovação da PDL (Projeto de Decreto-Legislativo) "faz justiça com o estado do Rio".

Publicidade

Serafini sustentou que a Cedae é uma empresa importante tanto por seu papel na gestão da água, que é um bem fundamental e deve chegar a toda a população, quanto por seu papel econômico, que gera receitas bilionárias para o Rio. Ao finalizar, disse que "O estado não pode abrir mão de uma empresa tão importante por pressão e chantagem do governo federal".

Waldeck Carneiro (PT) também falou sobre a privatização da companhia. "Não dá para entregar o controle da água para a lógica da rentabilidade e mercantilização. Tem que haver controle estatal, transparência, controle social e fiscalização. A privatização da Cedae seria colocar 4 mil trabalhadores concursados na rua."

Publicidade

Sobre o a suspensão do leilão, o governo disse ainda que "o Decreto Legislativo (DL) recém-aprovado cria para o Governo do Estado uma obrigação que ele não pode cumprir, já que não é o titular do serviço público a ser concedido - conforme define a Lei Federal 8.987/95."



O estado destaca ainda "que o presidente do STF, ministro Luiz Fux, deferiu liminar baseada nestas premissas com o objetivo de sustar o efeito de ações contra o leilão".



Publicidade

A deputada federal Clarissa Garotinho (PROS), também defendeu a suspensão e comemorou dizendo que "felizmente prevaleceu o bom senso".

"Não podemos entregar o serviço de abastecimento d’água a uma empresa privada, muito menos sem garantias mínimas, inclusive no que diz respeito ao preço que será pago pelos consumidores futuramente. O interesse da população tem que estar em primeiro lugar".

Publicidade

Além disso disse que todo o imbróglio poderia ter sido evitado, "se não fossem os equívocos de governos passados na hora de assinar e acatar passivamente um Regime de Recuperação Fiscal danoso para o nosso estado que só tem agravado os problemas vividos pelo povo fluminense nos últimos anos."

O leilão desta sexta-feira (30) irá ser transmitido ao vivo pelo site tvb3.com.br, para restringir ao máximo a circulação de pessoas no local onde o mesmo acontecerá. O governador em exercício Cláudio Castro estará presente.

Publicidade

Veja como cada deputado votou:

Adriana Balthazar - Não

Alana Passos - Não

Alexandre Freitas - Não

Alexandre Knoploch - Não

Anderson Alexandre - Sim

Anderson Moraes - Não

André Ceciliano - Sim

André Correa - Não votou

Bebeto - Sim

Brazão - Não votou

Bruno Dauaire - Não

Carlos Macedo - Não votou

Carlos Minc - Sim

Célia Jordão - Sim

Charles Batista - Não

Chico Machado - Sim

Chiquinho da Mangueira - Sim

Coronel Salema - Não

Dani Monteiro - Sim

Daniel Librelon - Não votou

Delegado Carlos Augusto - Sim

Dionísio Lins - Sim

Dr Deodalto - Não

Eliomar Coelho - Sim

Enfermeira Rejane - Sim

Eurico Jr - Sim

Fábio Silva - Sim

Felipe Soares - Não votou

Felipe Poubel - Não

Flávio Serafini - Sim

Franciane Motta - Abstenção

Giovani Ratinho - Sim

Gustavo Schmidt - Sim

Gustavo Tutuca - Não

Jair Bittencourt - Não

Jorge Felipe Netto - Não

Léo Vieira - Não

Lucinha - Sim

Luiz Martins - Sim

Luiz Paulo - Sim

Marcelo Cabeleireiro - Sim

Marcelo Dino - Sim

Márcio Canella - Abstenção

Márcio Gualberto - Não

Márcio Pacheco - Não

Marcos Abrahão - Não

Marcus Muller - Sim

Marcus Vinicius - Sim

Martha Rocha - Sim

Max - Sim

Monica Francisco - Sim

Noel de Carvalho - Não votou

Pedro Ricardo - Sim

Renata Souza - Sim

Renato Zaca - Não

Rodrigo Amorim - Não

Rodrigo Bacellar - Não votou

Rosane Félix - Não

Rosenverg Reis - Não

Rubens Bomtempo - Sim

Samuel Malafaia - Sim

Subtenente Bernardo - Sim

Tia Ju - Não votou

Thiago Pampolha - Não

Val do Ceasa - Não

Valdecy da Saúde - Não

Vandro Família - Não votou

Waldeck Carneiro - Sim

Wellington José - Sim

Zeidan - Sim