Hospital Municipal Albert Schweitzer Cléber Mendes / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 18:00

Rio - A dor de cabeça de funcionários e ex-funcionários do Hospital Municipal Albert Schweitzer parece ter chegado ao fim. A Organização Social (OS) Viva Rio – vencedora do processo de seleção para o novo contrato de gestão – vai assumir a unidade nesta sexta-feira (30). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todo o quadro de funcionários que havia sido demitido no início do mês, ainda na gestão da OS Cruz Vermelha do Brasil, será recontratado.

Nas redes sociais, a Viva Rio informou sobre a mudança. "O Viva Rio assume as operações do Hospital Municipal Albert Schweitzer a partir da zero hora do dia 30 de abril. Os colaboradores da unidade de saúde serão mantidos. Não haverá desligamentos", diz o comunicado.

Publicidade

Em nota, a SMS ainda informou que toda equipe da pasta segue no hospital para garantir a continuidade do atendimento na unidade. "Todos os profissionais que já atuam na unidade serão contratados pela OSS vencedora do processo de seleção para o novo contrato de gestão, a Viva Rio. Como já estava previsto a decisão judicial será respeitada e todos os técnicos de enfermagem se manterão na unidade".

Colapso na saúde: Profissionais de saúde entram de aviso prévio

Publicidade

Na época, a Presidente do Sindicato dos Enfermeiros, Monica Armada explicou que a preocupação era como esses profissionais que foram demitidos seriam substituídos no atendimento aos pacientes.



"Queremos saber se pessoas que vão ser demitidas serão contratadas pela nova OS. É ruim demais esses profissionais demitidos no meio de uma pandemia porque já temos um déficit grande de funcionários, é um problema as pessoas ficarem sem assistência. Temos uma fila enorme de pacientes para internação de covid-19 e não temos equipe para isso", disse.