Segunda dose da vacina CoronaVac foi suspensa na cidade Divulgação / Prefeitura de Niterói

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 21:31 | Atualizado 29/04/2021 21:46

Rio - A cidade de Niterói anunciou nesta quinta-feira que irá suspender a vacinação da segunda dose da CoronaVac por conta do atraso do repasse de imunizantes pelo Ministério da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Niterói. A SMS afirmou que o que atrapalhou o cronograma de vacinação foi que houve uma grande procura pela segunda dose de pessoas que tomaram a primeira em outros municípios.

A suspensão começa a vale a partir desta sexta-feira (30). Segundo a Prefeitura de Niterói, a realização da segunda dose pode correr até 28 dias de intervalo, o que não compromete a eficácia da imunização.

Além disso disse que a cidade segue a imunização da primeira dose da AstraZeneca em pessoas a partir de 60 anos e trabalhadores de saúde, nesta sexta-feira (30). A vacinação da segunda dose também da AstraZeneca está mantida.

Falta da segunda dose no Rio

No início desta semana, parte dos municípios do Rio corria o risco de não aplicar a segunda dose na população por falta de vacinas da Coronavac. Houve relatos de idosos que não conseguiram receber o imunizante em postos de saúde de algumas cidades da Baixada Fluminense.

O problema, segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é no atraso do envio dos insumos vindos da China para São Paulo. "Tem nos causado certa preocupação a CoronaVac, a segunda dose. Tem sido um pedido de governadores, de prefeitos, porque, se os senhores lembram, há cerca de um mês se liberou as segundas doses para que se aplicassem. E agora, em face de retardo de insumo vindo da China para o Butantan, há uma dificuldade com essa segunda dose", disse.

Em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, uma idosa de 78 anos estava marcada para tomar a segunda dose da Coronavac na última semana. Mas ao chegar, recebeu a notícia de que o imunizante estava em falta. "Pediram para eu aguardar mais uma semana, que ainda estaria no prazo da vacina ser eficaz. Mas garantias, não deram. O problema é que enquanto isso, não sei o que fazer. Se tomo outra, se espero", disse a idosa, que preferiu não se identificar.

Jeuvah Gonçalves Affonson, de 68 anos, lamentou a falta do imunizante na Clínica da Família Jacutinga, em Mesquita, também na Baixada, e disse que pediram para ele retornar ao local todos os dias para ver se a vacina já chegou.

"Eu estava marcado para tomar a segunda dose no dia 27, aí cheguei aqui e tive que voltar em casa rapidinho para buscar umas coisas e quando retornei a funcionária disse que tinha acabado a vacina. Conversei com uma enfermeira que disse que não tem mais CoronaVac, que era para ficar vindo aqui todos os dias para saber se chegou ou não ou ver pelo site, mas no site eu não sei mexer".

Nova Iguaçu voltará a aplicar segunda dose

A Prefeitura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, informou nesta quinta que irá aplicar a segunda dose da vacina CoronaVac nesta sexta-feira (30). O município era um dos que não tinha mais o imunizante no início da semana. Hoje, o governo do estado entregou uma reserva técnica da vacina para que as doses sejam aplicadas amanhã.

Segundo a prefeitura, eles receberam um lote de três mil doses de CoronaVac para aplicação exclusiva da segunda dose. Serão imunizadas homens e mulheres que receberam a primeira dose do imunizante entre os dias 30 de março e 2 de abril.



O horário de funcionamento dos 22 pontos de vacinação, de segunda-feira a sexta-feira, é das 8h30 às 16h. Aos sábados, acontece entre 8h30 e 14h.