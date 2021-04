Estação Riocentro do BRT é fechada para manutenção após ato de vandalismo Isabel Muniz

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 08:27

Rio - A estação Riocentro, no corredor Transolímpica do BRT, está fechada para reparos. Segundo a Prefeitura do Rio, bandidos furtaram mais de 500 metros de fio da rede elétrica e depredaram a bilheteria, o que impede o funcionamento e acesso de passageiros.

O vandalismo e o furto de equipamentos são dois problemas que geram muitos prejuízos ao sistema BRT. A equipe de intervenção do BRT informa que o custo mensal referente à reposição de itens furtados, reparos nas estações e direcionamento de equipes para realização dessas obras gera prejuízos em torno de R$100 mil.

A previsão é que a estação reabra ainda nesta sexta-feira após a realização dos reparos necessários.