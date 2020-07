Crivella exonera auditora que mostrou irregularidades no Hospital de Campanha do Riocentro

Dia.

Rio - O prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) publicou no Diário Oficial desta quarta-feira a exoneração de Márcia Cristina Dias Rodrigues Braga do cargo de auditora geral da subcontroladoria de Auditoria e Compliance da Controladoria Geral do Município do Rio. Ela foi quem apontou, ao lado do subcontrolador Paulo Sérgio Siqueira Bastos, as irregularidades nas obras do Hospital de Campanha do Riocentro . A informação foi antecipada pelo jornal Extra e confirmada pelo

No documento, Márcia informou que a obra havia desrespeitado a lei federal 13.979/2020 — que estabelece regras menos rígidas para as contratações do que a famosa 8.666, por causa da emergência decorrente da pandemia de coronavírus.



Em nota, a Prefeitura do Rio informou que "a exoneração da servidora Márcia Cristina Dias Rodrigues Braga deveu-se a uma reestruturação de equipe".

Fechamento de leitos

Nesta segunda-feira, o prefeito Marcelo Crivella anunciou o fechamento de 200 leitos de enfermaria no Hospital de Campanha do Riocentro, na Zona Oeste do Rio. Segundo Crivella, a unidade de atendimento para pacientes com a covid-19 continuará funcionando, mas com um número reduzido de espaços para atendimento.

"O hospital de campanha não vai acabar. Ele tem 500 leitos e nós estamos fechando 200 leitos de enfermaria porque a demanda, graças a Deus, há 40 dias não para de cair. Agora os 100 leitos de UTI, os centros de imagem, cirúrgico e de hemodiálise vão permanecer", disse o prefeito.

Durante a live realizada em suas redes sociais, o prefeito também anunciou que os equipamentos comprados para a unidade serão distribuídos para outras unidades da rede municipal. "Todos os equipamentos vão para os hospitais da nossa rede. Todos esses equipamentos vão deixar nossos hospitais muito mais modernos para atender nossos pacientes".