Wilson Witzel Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 18:43 | Atualizado 30/04/2021 18:45

Rio - Após a votação no Tribunal Especial Misto (TEM), que aprovou o impeachment de Wilson Witzel , diversos políticos usaram as redes sociais para comentar a cassação definitiva do mandato do ex-governador do Rio. A maioria se manifestou em apoio ao resultado, falando sobre fatos polêmicos e a trajetória de Witzel.

Uma das publicações que mais chamou atenção foi a do deputado estadual Flávio Serafini (PSOL). O parlamentar questionou a postura de Witzel e foi prontamente respondido. "O desconhecido juiz fascista eleito com o apoio de Bolsonaro se lambuzou em casos de corrupção na gestão da pandemia e agora está definitivamente afastado do seu cargo. E aí, Witzel? Bandido bom é bandido morto?", questionou Serafini.



E o ex-governador afastado respondeu: "Você deve viver em outro mundo. O planeta da mediocridade e infelizmente não tem condições de avaliar os trágicos resultados desse impeachment. Não consegue entender que eu fui cassado por combater a corrupção".

Veja a repercussão:

AGORA SIM! Terminou o julgamento do impeachment de Wilson Witzel, EX-GOVERNADOR DO RIO.



Essa foi uma luta nossa! Fizemos diversas denúncias contra os desmandos deste senhor.



Demorou, mas essa novela teve um final feliz para o Rio de Janeiro!



Obs: FANFARRÃO, EU TE AVISEI! pic.twitter.com/Z5IdaSsjIA — Alana Passos (@AlanaPassosRJ) April 30, 2021

Eleito com apoio da família Bolsonaro, Wilson Witzel cai hoje como um aspirante a Sergio Cabral. É hora de tirarmos o RJ das mãos da máfia e do crime organizado p/ refundarmos o nosso Estado. O que está em jogo são as vidas de milhões de famílias. — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) April 30, 2021

URGENTE

Wilson Witzel é afastado definitivamente após impeachment!

Vitória da democracia!



Ficará o vice bolsonarista que também não nos representa e seguimos exigindo competência para governar o estado do RJ



Aguardamos agora o impeachment do Bolsonaro#ForaWitzelEBolsonaro pic.twitter.com/wn8klJKsS8 — David Miranda (@davidmirandario) April 30, 2021

Wilson Witzel se torna o primeiro governador do Rio de Janeiro a sofrer impeachment desde a redemocratização do país. Witzel teve o fim que mereceu, foi omisso e criminoso no enfrentamento à pandemia. — Lindbergh Farias (@lindberghfarias) April 30, 2021

Wilson Witzel não é mais governador do Estado do RJ. Sua queda começou em abril de 2020 quando tive a coragem de protocolar as primeiras denúncias contra Ele e sua quadrilha na PGR, o que levou ao seu afastamento e agora impeachment. Só Deus sabe o que sofri, mas valeu a pena. — Otoni de Paula (@OtoniDepFederal) April 30, 2021

#URGENTE - O Tribunal Especial Misto já tem maioria de votos para tirar Wilson Witzel do cargo de governador do Rio de Janeiro definitivamente! Já são 7 de 10 votos a favor do impeachment. — William Siri (@siri_william) April 30, 2021

URGENTE: APROVADO IMPEACHMENT DE WITZEL!

O Tribunal Especial Misto, composto por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores, já formou maioria pelo impeachment do governador afastado Wilson Witzel. (+) — Chico Alencar (@chico_psol) April 30, 2021