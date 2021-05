A principal rota alternativa é a Linha Vermelha. Divulgação/Ascom Secretaria de Infraestrutura

Publicado 01/05/2021 11:27 | Atualizado 01/05/2021 11:43

Rio - A Avenida Brasil deve permanecer interditada a partir deste sábado (01) para a instalação de uma passarela provisória, tubular, na altura de Ramos, na Zona Norte do Rio. De acordo com a CET-Rio, os trabalhos na via começaram às 8h e devem continuar até a sexta-feira (07).

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura do Rio, as obras geraram a interdição de duas faixas do lado direito da Avenida Brasil, pista central, na sentido Deodoro. O bloqueio de tráfego será feito na altura de Ramos. A secretaria sugere que motoristas utilizem a Linha Vermelha como rota alternativa.

Para aqueles que necessitam passar pela Avenida Brasil, a CET-Rio garantiu que agentes do órgão e terceirizados trabalharão no local para manter a fluidez, orientar os motoristas e efetuar os bloqueios durante a intervenção. Além disso, uma sinalização específica será instalada para orientar e alertar os motoristas.

Desvio



- Os veículos serão desviados na própria pista, no trecho com estreitamento.

Veja as recomendações

- Respeitar a sinalização e as orientações dos agentes de tráfego para o bom andamento da operação;

- Aos motoristas que não necessitem passar pela região da obra, sugere-se a utilização de rotas alternativas para seus trajetos.

A questão das passarelas

A antiga passarela provisória do local, instalada há três anos, foi retirada após a colisão de um caminhão. A batida comprometeu a estrutura, o que gerou diversos riscos para pedestres e motoristas que passavam pela região.

De acordo com a Prefeitura do Rio, em breve, a passarela definitiva será construída, dando continuidade às obras do corredor Transbrasil, no mesmo formato das passarelas instaladas nas estações do BRT.