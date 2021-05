Com a decisão, o valor de até R$2,45 milhões fica indisponível para o prefeito Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 12:01

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) obteve na Justiça o bloqueio parcial dos bens do prefeito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Washington Reis. Com a decisão, o valor de até R$2,45 milhões, equivalente a 100 vezes o ganho mensal na função, fica indisponível para o prefeito. A decisão partiu de uma ação do MPRJ de improbidade administrativa.



A ação foi motivada por irregularidades durante a campanha de vacinação contra a covid-19 na cidade, entre elas não seguir o Plano Nacional de Imunização (PNI) e as decisões judiciais que determinavam o cumprimento dos grupos prioritários, além da não reserva para a aplicação da segunda dose da CoronaVac e ainda a exposição da população ao risco de contaminação, por conta das aglomerações durante a vacinação, que segundo o MP, são fruto da falta de planejamento da campanha no município.



O juiz Belmiro Fontoura Ferreira Gonçalves também determinou o bloqueio de bens, na mesma decisão, do secretário municipal de Saúde, Antônio Manoel de Oliveira Neto, no valor de até R$1.592.500, a subsecretária municipal de Saúde, Célia Serrano, de até R$1.078.475,00, e o ex-secretário municipal de Saúde, José Carlos Oliveira, em até R$478.221.



Em nota, a prefeitura de Duque de Caxias informou que o prefeito e o município ainda não foram intimados. "Ao tempo da válida intimação, serão interpostos os recursos competentes", completa a nota.