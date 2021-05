Monique Medeiros Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/05/2021 16:57 | Atualizado 01/05/2021 16:58

Rio - Internada para tratar a Covid-19, Monique Medeiros da Costa e Silva recebeu alta hospitalar na noite desta sexta-feira. A mãe de Henry Borel, que estava internada no Hospital Penitenciário Hamilton Agostinho, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, desde o dia 19 de abril, já foi transferida de volta para o Instituto Penal Ismael Sirieiro, em Niterói, na Região Metropolitana. Na unidade, a professora irá passar por um novo isolamento social de 14 dias, que segue os protocolos de combate ao novo coronavírus da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

Nesta sexta-feira, o vereador foi transferido para uma cela comum do Presídio Pedrolino Werling de Oliveira, no Complexo de Gericinó, conhecido como Bangu 8. A unidade é exclusiva para presos com nível superior ou condenados pelas investigações da Operação Lava Jato.