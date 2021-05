Municípios sofrem com falta da CoronaVac Reprodução internet

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou, neste sábado, que a aplicação da segunda dose da CoronaVac está suspensa no Rio por 10 dias. O adiamento da vacinação aconteceu por causa da falta de entrega de novas remessas do imunizante. A Prefeitura do Rio irá manter a vacinação apenas para acamados e idosos acima de 70 anos que receberam a primeira dose no município.

Em um comunicado, a SMS informou que o Rio manteve a vacinação com a reserva técnica até o momento, mas o estoque acabou. Não há previsão para o Ministério da Saúde repor novas doses em quantidade suficiente antes do prazo de dez dias.

A vacinação de primeira e segunda doses com a vacina AstraZeneca seguirá como o calendário divulgado pela Prefeitura do Rio.

COMUNICADO: Devido à falta de novas remessas, a aplicação da 2ª dose de CoronaVac será adiada no município do Rio por 10 dias. A vacinação de 1ª e 2ª doses com a vacina AstraZeneca continua normalmente, conforme o calendário disponível em https://t.co/LkQiXiOW9X@Prefeitura_Rio pic.twitter.com/akoOop5tMl — Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (@Saude_Rio) May 1, 2021

Rio antecipa calendário de vacinação para os grupos prioritários

A prefeitura do Rio antecipou o calendário de vacinação dos grupos prioritários contra a covid-19. Até o próximo dia 8, pessoas desse público-alvo com idades de 52 anos ou mais podem procurar os postos de imunização. A antecipação acontece a partir da chegada de novas remessas da vacina AstraZeneca.

A vacinação dos grupos prioritários deve respeitar o escalonamento de faixa etária definido pelo novo calendário e os contemplados só devem buscar os pontos de vacinação na data estipulada para idade e gênero. Para as mulheres, a aplicação das doses acontece entre 8h e 13h. Já para os homens, das 13h às 17h.

Os beneficiados por essa etapa da campanha são os trabalhadores da educação, da rede pública ou privada, e também para os do Ensino Superior. Os integrantes desse grupo devem apresentar, obrigatoriamente, o documento oficial com foto e o último contracheque ou declaração das instituição educacional em que trabalha. A declaração ficará retida na unidade de saúde.

Também podem procurar os postos as pessoas com comorbidades listadas no Programa Nacional de Imunizações (PNI). A consulta pode ser feita em coronavirus.rio/comorbidades. O interessado precisa apresentar laudo médico ou outro documento que comprove a comorbidade e condições incluídas na lista do PNI, como exames, receitas, relatório médico e prescrição médica.