Ataque a tiros deixou pelo menos quatro mortos e quatro feridos em Mesquita, na Baixada Fluminense Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Por Anderson Justino

Publicado 03/05/2021 11:38 | Atualizado 03/05/2021 13:55

Rio - Quarenta pessoas foram mortas em chacinas desde o início deste ano na Baixada Fluminense. O número de óbitos na modalidade criminosa já é maior do que em todo o ano passado, que terminou com 36 vítimas fatais, em oito ataques a tiros. Os dados são do Instituto Fogo Cruzado.

De acordo com o Fogo Cruzado, 2, nove chacinas foram registradas em 2021.

Ainda em Mesquita, foram duas chacinas este ano, resultando em nove mortes no município.

Somente em 2021, o Instituto Fogo Cruzado registrou 29 casos com 3 ou mais mortos civis numa mesma ocasião - ao todo, 117 pessoas morreram. No mesmo período de 2020, 18 casos foram registrados: 61 pessoas morreram.

CASO

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga um ataque a tiros que resultou na morte de cinco pessoas e deixou outras quatro feridas.

Uma mulher de 35 anos, foi baleada na cabeça e no ombro. Ela estava internada em estado gravíssimo no Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Posse, em Nova Iguaçu, mas morreu no início da tarde. Entre os feridos estáo militar reformado do Exército, atingido no pé.

Um dos sobreviventes disse que estava bebendo cerveja com amigos quando o grupo que estava no bar foi surpreendido pelos bandidos.

"Eles estavam todos usando máscara e desceram do carro. Eram dois de pistola e um de fuzil. Eu vi as pessoas sendo baleadas e caindo do meu lado. Fiquei desesperado, só pensei que ia morrer", desabafou o rapaz que pediu para não ser identificado.

De acordo com a Polícia Militar, a região do ataque é conhecida por ser um ponto de venda de drogas.

