Prefeitura do Rio registra mais de 10 mil autuações em nove dias de fiscalização

Publicado 03/05/2021 12:11

Rio - Em nove dias de fiscalização das medidas de restrição na cidade, a Prefeitura do Rio registrou 10.414 autuações, entre multas e interdições a estabelecimentos, infrações sanitárias, multas de trânsito, reboques e apreensões de mercadorias. Também foram contabilizadas 616 multas a bares, restaurantes e ambulantes e 104 estabelecimentos foram fechados.

Apenas neste domingo (2), foram registradas 758 autuações com 56 multas aplicadas a bares, restaurantes e ambulantes e dois estabelecimentos foram interditados por desrespeitarem as medidas previstas em decreto municipal.

Os comboios de fiscalização formados por agentes da Secretaria de Ordem Pública, Guarda Municipal, Vigilância Sanitária e apoio da Polícia Militar, atuaram em diversos pontos da cidade para coibir aglomerações, verificar o horário correto de fechamento de estabelecimentos e a capacidade máxima de pessoas estabelecida pela legislação, além de atender denúncias de festas e eventos clandestinos.

Em outra frente de fiscalização, as forças-tarefa da Guarda Municipal realizaram rondas em todas as regiões da cidade e checaram denúncias enviadas por cidadãos via Central 1746 da Prefeitura do Rio.