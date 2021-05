44 Delegacia de Polícia em Inhauma, RIo de Janeiro. Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Publicado 04/05/2021 12:59

Rio - Um homem morreu após ser baleado no estacionamento da 44ª DP (Inhaúma), na Zona Norte do Rio, na madrugada desta terça-feira. Segundo a Polícia Civil, o homem e mais um suspeito tentavam furtar peças de veículos no estacionamento da delegacia quando um agente flagrou a ação.

Ainda segundo a especializada, ao serem presos, um deles reagiu a abordagem com um objeto não identificado e foi baleado pelo policial. O homem foi encaminhado Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu.

O procedimento foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) para seguimento às investigações.

