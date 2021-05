Operação da Polícia Civil mira comércio ilegal de linhas chilena Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/05/2021 09:51

Rio - Agentes da Delegacia de Polícia Interestadual - Divisão de Capturas (Polinter) realizam nesta quarta-feira (5) uma operação contra o comércio ilegal de "linha chilena".

As investigações demonstraram que acidentes decorrentes da utilização da linha chilena, produto extremamente nocivo à saúde por conta do perigo, aumentaram nos últimos meses. Verificou-se a ocorrência de inúmeros casos de pessoas com cortes e amputações de partes do corpo e até mesmo em áreas vitais. Com isso, a operação foi realizada com o intuito de apreender o material proibido e identificar e prender os responsáveis pela venda.



Foram apreendidos milhares de metros de linha chilena, potes de cerol (vidro moído com cola) e balões, muito utilizados nessa época do ano, por conta das festividades de São João. Dois indivíduos foram presos e os estabelecimentos foram interditados.

Eles responderão pelo crime de "comercializar produto nocivo à saúde humana, em desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos, previsto no artigo 56 da Lei dos Crimes Ambientais".