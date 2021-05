Por Jorge Costa*

Publicado 06/05/2021 13:09

Rio - A moradora do Jacarezinho e pedagoga, Michelle Brandão, de 36 anos, conseguiu se casar em um cartório do Méier, na Zona Norte do Rio, às 10h30, após viver uma situação semelhante a um filme de guerra durante a manhã desta quinta-feira (6). Desde as 6h, uma grande operação policial acontece na comunidade, gerando confronto entre os agentes e criminosos e impedindo a noiva de sair de casa para comparecer ao cartório.Em casa, preocupada e com medo, Michelle ficou presa durante o tiroteio que deixou 22 mortos e 10 presos . Dois passageiros que estavam no metrô na estação de Triagem, na Zona Norte do Rio, ficaram feridos. Três policiais foram baleados e um não resistiu aos ferimentos.Nesse contexto de guerra, às 8h, Michelle ligou diversas vezes para o cartório em busca de tentar postergar o horário marcado do casamento, pois os dois deveriam chegar às 9h, com limite até 10h, mas nenhuma das chamadas foram atendidas. Enquanto a pedagoga não conseguia sair de casa, o noivo Inácio Henrique, de 21 anos, estava em Benfica, aflito, e se preparava para ir à unidade sem saber se tentava buscar a noiva ou aguardava a situação melhorar."Foi muito tenso, nossa, teve uma hora que eu achei que não ia conseguir. Comecei a chorar em casa e respirei fundo, fiz minhas orações, até que o conflito acalmou e os vizinhos começaram a falar 'dá pra sair, Michelle'. Então, com calma, eu desci da comunidade. Andei devagar e com cuidado por dez minutos até chegar na entrada do Jacarezinho", afirmou Michelle.Quando conseguiu sair da comunidade, Michelle pegou um carro de aplicativo e foi em direção ao 10° cartório de Registro Civil do Méier para se encontrar com Inácio, que a aguardava no local. Os dois chegaram às 9h50, dez minutos antes do limite, e finalmente conseguiram o tão sonhado matrimônio."Graças a Deus nos casamos, agora vamos ver se conseguimos voltar para a comunidade. Nós estamos esperando toda a situação ficar mais calma, mas eu fico preocupada, pois tenho parentes que moram lá, as minhas coisas também estão na casa da minha mãe. Quando tudo ficar tranquilo, vamos entrar na comunidade e depois voltar para casa. Mas por hora ficaremos do lado de fora até a situação ficar mais tranquila" disse Michelle.O esposo, Inácio Henrique, disse que foi um momento de muita aflição e preocupação, mas que ele ficou aliviado de tudo ter terminado bem."Agora eu só estou sentindo felicidade, mas quando teve aquele momento do tiroteio foi muita frustração! Eu cheguei a pensar em ir buscar ela no meio dos tiros, dar um jeito. No final não aconteceu nada mais grave com a gente. Antes eu estava muito nervoso, mas agora eu já estou mais calmo", afirmou.Os dois eram amigos e começaram a ter um envolvimento maior há dois anos. Depois dos três primeiros meses de namoro eles decidiram morar juntos e era um sonho de Michelle e Inácio se casarem no dia 6 de maio. O pedido foi feito pelo esposo, que se ajoelhou em uma hamburgueria e pediu a pedagoga em casamento. O casal deu entrada para casar com um mês de antecedência.Aliviada, Michelle comemorou: "Foi uma loucura mesmo, vamos tentar almoçar agora com a nossa família e depois vamos tentar curtir o nosso momento juntos. Vamos ficar na nossa casa".