Publicado 06/05/2021 09:32 | Atualizado 06/05/2021 14:54

Rio - Uma moradora do Jacarezinho que tinha agendado na manhã desta quinta-feira (6) o seu casamento em um cartório no Méier está com as esperanças de realizar um dos maiores planos da vida dela em risco por conta do intenso tiroteio que está acontecendo no local. Ela disse que precisa chegar no máximo até 10h ao local da cerimônia, mas que não consegue sair de casa devido ao cenário de guerra dentro da comunidade.“O tiroteio começou às 6h da manhã, a gente acordou com essa guerra, eu pensei que fosse passar rápido, porém a operação continuou e eu ainda estou na esperança de conseguir sair para poder casar. Demorou mais de um mês para conseguirmos agendar uma data, combinamos tudo certinho e aconteceu isso. Eu preciso chegar no máximo até 10h no cartório, tentei ligar pra lá e não consegui. Se eu não chegar a tempo, não sei dizer se vou precisar realizar outro pedido. Eu estou muito mal, quero chorar o tempo todo”, afirmou a moradora por volta das 9h. O nome dela não será revelado por questão de segurança.Ela disse que mora junto com o seu companheiro, que está em outro lugar no momento. Os dois tinham combinado desde o início do relacionamento que a data certa para o casamento seria no dia 6 de maio de 2021.“Estamos juntos há dois anos e, em janeiro, ele me pediu em noivado no meio de todo mundo num restaurante. Desde quando nos relacionamos, escolhemos que a data seria no dia 6 de maio de 2021 como a data do nosso casamento, não sei por que, mas ficamos com a data na cabeça. E hoje, no dia que queremos que aconteça, está essa situação que não conseguimos sair de casa para realizar o nosso tão sonhado e planejado casamento”, desabafou. A situação ocorre por conta de uma operação policial no Jacarezinho . Três policiais civis foram baleados e um deles, atingido na cabeça, não resistiu e morreu. A circulação de trens e metrô também foi afetada durante a manhã e dois passageiros foram feridos.