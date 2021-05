Imagem dos carros roubados pelos criminosos. Divulgação

Por TATIANE GOMES*

Publicado 06/05/2021 14:57 | Atualizado 06/05/2021 15:34

Rio - Dois criminosos armados entraram em confronto com policiais militares do 16º BPM (Olaria) na Penha, na Zona Norte, na manhã desta quinta-feira (06). A troca de tiros entre os bandidos, que teriam roubado dois carros, e os PMs se estendeu até o Hospital Mário Kroeff, na Rua Magé, também na Penha. De acordo com a filha de uma paciente, houve tiroteio dentro da unidade de saúde, o que causou pânico entre profissionais e pessoas que estavam sendo atendidas. Segundo os primeiros relatos, duas pessoas ficaram feridas por balas perdidas.

"Eu estava dentro do consultório com a minha mãe e o médico atendia ela normalmente. A gente começou a ouvir uma gritaria e um 'corre-corre'. O médico saiu para ver o que estava acontecendo e ele falou que estava tendo tiroteio dentro do hospital", contou a filha de uma paciente, que preferiu não se identificar. Ainda de acordo com ela, um paciente da unidade foi baleado na perna e há relatos de que outra pessoa teria ficado ferida durante a troca de tiros.

"A gente ficou escondida lá dentro, tinha um monte de gente escondida. Trancaram a gente no setor de radioterapia. O hospital é colado com a linha de trem e, pelo o que eu entendi, os bandidos tinham fugido por lá e os policiais foram atrás. Depois confirmaram que era carro roubado mesmo, mas o tiroteio aconteceu dentro do hospital", explicou a acompanhante. Segundo um vídeo feito por uma testemunha, durante a fuga dos criminosos, eles teriam colidido com um mureta e abandonado os veículos para fugirem a pé.

De acordo com ela, os pacientes ficaram trancados por um hora dentro do setor de radioterapia do hospital, entre 10h30 e 11h30. Além disso, ela também explicou que os militares estavam no local revistando carros e controlando quem entrava e saía da unidade.

Em nota, a assessoria da Polícia Militar informou que "equipes do 16º BPM (Olaria) foram atacadas por criminosos armados nas imediações do Viaduto da Penha Circular, na Zona Norte da Cidade do Rio". Houve confronto e os suspeitos fugiram pela linha do trem, deixando para trás dois carros roubados e uma granada. Antes de fugir, um dos bandidos ainda bateu o carro contra a mureta do estacionamento do hospital. A ocorrência segue em andamento.

O DIA tentou entrar em contato com o Hospital Mário Kroeff, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno