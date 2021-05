Justiça suspende decreto do prefeito Eduardo Paes que taxou os aplicativos de transportes no Rio Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 11:22

Rio - O desembargador Maurício Caldas Lopes, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), suspendeu, nesta quinta-feira, o decreto do prefeito Eduardo Paes (DEM) que taxou os aplicativos de transportes no Rio.

O decreto ainda dizia que os motoristas deveriam cumprir as seguintes condições, mediante comunicação de atividade em credenciamento público perante o órgão fiscalizador como requisito para sua atividade ser considerada regular no município:

- Contratar Seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) e Seguro de Responsabilidade Civil Facultativa (RC-F), nos limites mínimos definidos pela SUSEP (Superintendência de Seguros Privados), além do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT);

- Inscrever-se como contribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),



- Ter Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior que contenha a informação de que exerce atividade remunerada;

- Conduzir veículo com idade máxima de 10 anos e com no mínimo, 4 portas e capacidade máxima de 7 passageiros;

- Emitir e manter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV);

- Apresentar certidão negativa de antecedentes criminais.

O objetivo do decerto, segundo a Prefeitura do Rio, era "evitar a ociosidade ou sobrecarga da infraestrutura urbana disponível e racionalizar a ocupação e a utilização", além de "proporcionar melhoria nas condições de acessibilidade e mobilidade".

A reportagem de O DIA procurou a prefeitura para comentar a decisão, mas até o momento não obteve resposta.