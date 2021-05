Saquarema inicia a vacinação contra a covid em grupo com comorbidades Reprodução internet

Por Tatiane Gomes*

Publicado 07/05/2021 13:43 | Atualizado 07/05/2021 14:09

O Sepe (Sindicato Estadual dos Professores da Educação) classificou a decisão do STF como 'insensível' e explicou sobre as dificuldades e precariedades das condições de ensino de diversos educadores no Rio. "A nossa esperança era de que a vacina, sendo oferecida aos profissionais da educação com prioridade, acelerasse o processo e esses profissionais vacinados pudessem retornar às escolas e normalizar o ensino presencial. Essa atitude vai na contramão disso. Se por um lado temos uma atitude irresponsável da prefeitura de reabrir as escolas, por outro lado temos a falta de sensibilidade do judiciário de não garantir que os educadores possam receber a vacina na frente. Afinal, as salas de aulas são mal ventiladas, tem estrutura precária e por causa disso não podem voltar para seu trabalho sem a vacina", avaliou Gustavo Miranda, coordenador geral do SEPE.

Publicidade

Já o presidente do Sindicato dos Rodoviários do Rio (Sintraturb), Sebastião José, vê com preocupação a suspensão da vacinação da categoria no Rio de Janeiro. De acordo com ele, a decisão do Supremo Tribunal Federal não atende aos profissionais, mas apoia o fato de a prefeitura acatá-la.

"Vamos nos reunir com o departamento jurídico do sindicato para estudarmos quais medidas podem ser adotadas para a retomada da vacinação da categoria. É preciso que as autoridades fiquem cientes que motoristas e cobradores transportam diariamente milhares de usuários, e que muitos deles ainda insistem em viajar sem o uso de máscara. Vale lembrar que desde o início da pandemia 198 profissionais da categoria foram contaminados pela covid-19, sendo que 56 vieram a óbito", revelou o presidente do Sintraturb.

Publicidade

Em nota, o Rio Ônibus também informou que 'respeita a decisão judicial, mas ressalta necessidade de revisão da medida, já que os profissionais rodoviários são responsáveis pela operação de serviço essencial à sociedade e devem estar imunizados.

Quanto aos militares, a Assinap (associação representativa dos policiais e bombeiros militares) também mostrou seu descontentamento com a decisão e apontou contradições na determinação do STF, além de revelar dados preocupantes quanto ao número de agentes infectados pela covid-19. "Nós da Assinap entendemos que essa decisão é completamente descabida, uma vez que o próprio ministro do STF, (Ricardo) Lewandoski já tinha afirmado que não compete ao poder judiciário definir alteração de ordem de prioridade dos grupos a serem vacinados", defendeu o advogado da associação, Ronan Gomes.

Publicidade

"O que causa maior estranheza ainda é que o Rio de Janeiro, somente no ano de 2020, teve 18.142 agentes de segurança pública afastados devido à covid-19 e 50 policiais militares mortos por causa do doença. Então, os policiais estão na linha de frente com a população durante 24h. A Assinap já está até estudando uma medida judicial para revogar essa liminar. Um terço dos policiais do Rio foram contaminados pela covid, o que coloca eles na categoria de prioridade", revelou Gomes.

"Assinap já está em diálogo com o Estado do Rio para que ele recorra a essa decisão, por que na verdade essa determinação suspendeu o decreto estadual que permitia a vacinação dos profissionais de segurança e educação. Na verdade, não compete ao pode judiciário rever uma decisão do poder executivo", completou o advogado da associação.

Publicidade

O presidente do SINPRFRJ (Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais do Rio), Marcelo Novaes de Andrade, também lamentou a decisão. "Lamentamos enquanto categoria essa decisão. Ao meu ver, ela vai de contrário a justiça que estava sendo feita ao profissionais de segurança, assim como aos professores e outras categorias que foram preteridas no Plano Nacional de Imunização", afirmou Novaes.

Quem pode se vacinar no Rio?

Publicidade

De acordo com o calendário afirmado pela Prefeitura, os grupos que continuarão a ser contemplados pela vacina estão indicados no 6ª edição do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid, de acordo com o que foi exigido pela liminar do STF.

- Gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com síndrome de Down e doentes renais crônicos dependentes de diálise, a partir dos 18 anos.

Publicidade

- Profissionais de saúde (nesta sexta, 35 anos; sábado repescagem). Assistentes sociais, biólogos, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, médicos, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares, nutricionistas, odontólogos, profissionais de educação física, psicólogos e terapeutas ocupacionais se enquadram na categoria.

- Pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência permanente (nesta sexta, pessoas com 51 anos pela manhã e 50 à tarde).

Publicidade

Todos os grupos citados acima serão contemplado pela repescagem deste sábado (07), a partir dos 50 anos.

Veja quais documentos levar para a vacinação

Publicidade

- As três últimas prescrições/receitas médicas, atestado ou recomendação médica que comprove a condição.

- Deficiências físicas, visuais auditiva, intelectual, psicossocial, e transtorno do espectro autista poderão se vacinar somente na presença laudo médico, cartões de gratuidade no transporte público, um receituário ou outros documentos que comprovem a condição.

Publicidade

Confira como anda a vacinação na Zona Metropolitana

Mesquita



- Pessoas de 60 anos ou mais;

Publicidade

- Pessoas com comorbidades de 30 anos ou mais.

São João de Meriti

Publicidade

- Mulheres com comorbidades de 54 anos ou mais;

- Mulheres profissionais de saúde de 48 anos ou mais.

Publicidade

Belford Roxo

- Mulheres de 64 anos ou mais.

Publicidade

Queimados



- Pessoas de 56 anos com comorbidades;

Publicidade

- Pessoas com síndrome de Down, gestantes e mulheres que tiveram filhos há pouco de 18 a 59 anos.

Nova Iguaçu

Publicidade

- Mulheres de manhã e homens à tarde;

- Pessoas de 53 anos com comorbidades;

Publicidade

- Profissionais da educação de 53 anos;

- Gestantes e mulheres que tiveram filhos há pouco de 18 anos ou mais com comorbidades;

Publicidade

- Pessoas de 60 anos ou mais (repescagem);

- Profissionais da saúde de 26 anos ou mais

Publicidade

Magé



- Pessoas de 60 anos ou mais;

Publicidade

- Pessoas com comorbidades de 58 anos ou mais;

- Profissionais da saúde de 58 anos ou mais.

Publicidade

Nilópolis

- Mulheres de 55 anos ou mais com comorbidades.

Publicidade

Japeri



- Pessoas de 60 anos ou mais;

- Pessoas com comorbidades de 50 anos ou mais;

Publicidade

- Doentes renais crônicos, pessoas com síndrome de Down, gestantes e mulheres que tiveram filhos há pouco , todos com comorbidades e qualquer idade;

- Guardas municipais e profissionais da saúde.

Publicidade

Guapimirim



- Pessoas com comorbidades de 30 anos ou mais;

- Gestantes com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e síndrome de Down com 18 anos ou mais.

Publicidade

Niterói

- Pessoas com comorbidades ou deficiência permanente de 52 anos ou mais;

Publicidade

- Pessoas com doença renal crônica, com síndorme de Down, gestantes, e mulheres que tiveram filhos há pouco de 18 anos ou mais.

Iaboraí



- Pessoas de 58 anos com comorbidade.

Publicidade



Itaguaí



- Pessoas de 60 anos;

- Pessoas de 53 anos com comorbidades;

Publicidade

- Pessoas com síndrome de Down, pacientes renais crônicos, gestantes e mulheres que tiveram filhos há pouco com comorbidades todos de 18 a 59 anos.

Manguaratiba



- Pessoas de 60 anos ou mais.

Publicidade

Paracambi

- Pessoas de 46 e 47 anos com comorbidades.

Publicidade

Seropédica



- Pessoas de 57 anos com comorbidades e deficiência permanente;

- Profissionais de saúde de 22 e 23 anos.

Publicidade

São Gonçalo



- Pessoas de 60 anos ou mais;

- Pessoas com comorbidades de 52 anos ou mais;

Publicidade

- Grávidas com comorbidades;

- Profissionais de saúde de 35 anos ou mais.

Publicidade

Maricá



- Pessoas com comorbidades e com deficiências permenentes de 54 anos;

- Pessoas com síndorme de Down, doentes renais crônicos, gestantes e mulheres que tiveram filhos há pouco de 18 anos e comorbidades.

Publicidade

* Estagiária sob supervisão de Gustavo Ribeiro