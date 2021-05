Policiais civis fizeram uma operação na favela do Jacarezinho na quinta-feira Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 08/05/2021

Rio - Alguns deputados estaduais do Rio de Janeiro emitiram uma nota pública, na sexta-feira (7), repudiando a operação policial Exceptis, na favela do Jacarezinho, que aconteceu na última quinta-feira (6) e deixou 29 mortos , entre ele um policial civil, sendo a mais letal da história do estado. No texto, os políticos questionam policiais e autoridades por dizerem que a operação foi vitoriosa e pedem um posicionamento do novo governador do Estado do Rio, Cláudio Castro.

"Exigimos, com firmeza, doa em quem doer, apurações imparciais, céleres e minudentes sobre a chacina do Jacarezinho. Exigimos, ainda, que seja instaurada investigação por órgãos independentes, bem como cobramos aqui, publicamente, as responsabilidades das autoridades constituídas, a começar pelo governador, agora efetivo, Claudio Castro", informa a nota.

Os deputados estaduais ainda ressaltam que "a polícia fluminense insiste, há pelo menos três décadas, em ações que desprezam ou minimizam planejamento, inteligência e tática policial. Esse tem sido o eixo da 'política de segurança' do Rio de Janeiro desde os anos 1990".

A nota reforça que o crime deve ser combatido, com o máximo de rigor, mas na forma da Lei, que não autoriza a polícia a constranger cidadãos, invadir residências, tratar jovens pobres e negros a priori como suspeitos nem muito menos executar pessoas, ainda que suspeitas.

Os deputados ainda lamentam a morte de todos na operação, inclusive a do policial, e manifestam solidariedade aos moradores do Jacarezinho e aos familiares das vítimas. "Importa lembrar que, no Brasil, não há previsão legal para a pena de morte. Logo, os "tribunais de exceção do crime" e as execuções sumárias feitas pela polícia incorrem, ambos, em grave afronta aos direitos humanos e à legislação brasileira".

Assinaram a nota pública os deputados estaduais: Carlos Minc (PSB), Dani Monteiro (PSOL), Eliomar Coelho (PSOL), Enfermeira Rejane (PCdoB), Flavio Serafini (PSOL), Monica Francisco (PSOL), Renata Souza (PSOL), Rubens Bomtempo (PSB), Waldeck Carneiro (PT).

Posicionamento do governador

governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, declarou em um pronunciamento , na sexta-feira, que o Governo do Estado é o maior interessado em apurar as circunstâncias da Operação Exceptis. Castro afirmou que, desde que assumiu o cargo de governador, em agosto do ano passado, sempre teve como prioridade a Segurança Pública. Segundo ele, a operação foi "o fiel cumprimento de dezenas de mandados expedidos pela Justiça" após dez meses de trabalho investigativo.

