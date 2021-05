Operação da Polícia Civil no Jacarezinho Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Rio - Um registro de ocorrência sobre a operação da Polícia Civil no Jacarezinho, que aconteceu na última quinta-feira (6) , mostra que 24 dos 27 corpos de suspeitos foram removidos da comunidade sem perícia. No fim deste sábado (8), quatro dos seis homens presos no local falaram em depoimento que foram obrigados a levar corpos de suspeitos mortos para dentro de blindados da Polícia Civil.

Os suspeitos disseram também que foram submetidos a agressões. A instituição informou que o fato será apurando internamente.

As mortes teriam acontecido em pelo menos 10 diferentes regiões da comunidade. Os dados foram extraídos dos 12 registros de ocorrências feitos pela polícia. Em apenas um local, foram contabilizados sete óbitos de suspeitos.

De acordo com a Civil, todos os mortos tinham ligações direta com o tráfico de drogas . Entre eles, três alvos da operação e um homem apontado como chefe do trafico na comunidade do Mandela, o traficante Luiz Augusto Oliveira de Farias, conhecido como o Índio do Mandela.

Onde ocorreram as mortes:



Rua Areal (perto do Pontilhão): 7 mortos

Travessa Santa Laura: 6 mortos

Travessa João Alberto: 2 mortos

Travessa próxima à Rua do Areal: 2 mortos

Rua São Manuel: 2 mortos

Rua Darci Vargas: 1 morto

Beco da Síria: 2 mortos

Valão: 2 mortos

Beco da Areal: 1 morto

Beco da Zélia: 1 morto

Campo do Abóbora: 1 morto