PRF prende motorista com arma e 1500 munições de fuzil em Casimiro de Abreu PRF/ Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/05/2021 18:24

Rio - Dois homens foram presos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando uma carga com 1.500 munições de fuzil AK e uma pistola Glock 9mm, com dois carregadores, na tarde deste domingo (9), na BR-101, altura de Casimiro de Abreu, no interior do Rio. O carregamento saiu de Niterói e teria como destino a cidade de Macaé, no Norte Fluminense.



PRF prende motorista com arma e 1500 munições de fuzil em Casimiro de Abreu PRF/ Divulgação

Publicidade

Policiais rodoviários federais faziam uma fiscalização no km 192 da BR-101, sentido Macaé, quando abordaram o motorista de um veículo de passeio VW/Polo em atitude suspeita. No veículo, estavam o condutor, de 42 anos, e um passageiro. Ambos demonstraram bastante nervosismo ao conversar com os agentes.

Na busca realizada no interior do veículo, foram encontrados dentro do porta-malas, próximo ao cilindro de gás natural, os materiais embalados em sacolas plásticas com inscrição de quantidade e local de entrega.

Publicidade

Os envolvidos, o veículo e os ilícitos foram encaminhados para a 123ª DP (Macaé), onde a ocorrência foi registrada.