Rio de Janeiro

Avião tem pane elétrica após decolar e faz pouso de emergência no RioGaleão

A aeronave saiu às 6h30 do Rio, com previsão de chegada às 08h05 em Brasília. No entanto, devido a uma falha no moto esquerdo, a tripulação foi orientada a pousar no aeroporto internacional da Ilha do Governador

Publicado há 36 minutos