Publicado 10/05/2021 14:27

Rio - Oesclareceu, nesta segunda-feira (10), sobre o suposto vazamento de informações que detalhavam a operação Expertis, no Jacarezinho , e que deixou 28 pessoas mortas. De acordo com o MPRJ, a 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Méier e Tijuca recebeu o pedido das prisões no dia 22 de abril. No dia 28 do mesmo mês foi decretada a prisão dos denunciados pelo Juízo da 19ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, oportunidade em que foi suspenso o sigilo do processo, tornando públicas todas as peças processuais.