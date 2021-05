Postagem de convocação para manifestações do movimento negro no Rio. Reprodução/Instagram

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 10:46

Rio - Integrantes do movimento negro, convocados pela ONG 'Coalização Negra por Direitos', irão promover um protesto na Candelária, no Centro do Rio, às 17h, nesta quinta-feira (13), em forma de repúdio pelas 28 mortes na comunidade do Jacarezinho. O ato, chamado '13 de maio de luta', faz referência ao Dia Nacional da Denúncia Contra o Racismo e irá reivindicar o fim o genocídio da população negra e o controle social da atuação das polícias.

"Convocamos os setores da sociedade brasileira que não aceitam a barbárie e o genocídio imposto pelos governos milicianos que dirigem o país e diversos Estados, para se unir à Coalizão Negra Por Direitos, na próxima quinta-feira, dia 13 de Maio, marca histórica da abolição inacabada, em manifestações por todo país”, escreveu a ONG na convocação, em seu Instagram.

A entidade reúne diversos movimentos negros através do país, e após a convocação geral em seu perfil do Instagram, na segunda-feira (10), diversos núcleos do movimento de cada estado se manifestaram, marcando o local, dia e hora para que os atos sejam concretizados. As publicações tiveram grande adesão nas redes sociais.

Além do Rio de Janeiro, a mobilização se estende, até o momento, para as capitais: Belém, Brasília, Salvador, Porto Alegre, Recife, São Paulo, Macapá, Goiânia, Teresina, Belo Horizonte, Cuiabá, João Pessoa, Fortaleza, Vitória, Manaus e Rio Branco, que também irão protestar contra a morte da população negra.

Durante a última semana, assim que o balanço da operação da Polícia Civil no Jacarezinho divulgou o número de 28 mortos, moradores da região têm promovido atos públicos de repúdio e manifestações contra as mortes ocorridas, além de levantarem pautas sobre a crescente violência dentro das comunidades.