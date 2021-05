Alerj aprova tombamento de escola em Copacabana Reprodução TV Globo

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 11:00 | Atualizado 12/05/2021 11:00

Rio - A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou por unanimidade um projeto de lei para o tombamento de escola em Copacabana, na Zona Sul, que seria vendida pela Prefeitura do Rio. O prédio da Escola Municipal Cicero Penna é considerado um Patrimônio Histórico e Cultural do Estado. Agora, o governador Cláudio Castro terá 15 dias para sancionar ou vetar o tombamento.

No início do mês, a prefeitura informou que queria vender o imóvel, de 913 metros quadrados, mas pra isso, dependia de autorização da Câmara dos Vereadores. Agora, pelo projeto de lei da Alerj o prédio não poderá sofrer alterações, nem ser vendido.



O desejo do prefeito Eduardo Paes (DEM) causou protestos de professores, alunos e seus responsáveis que passaram pela escola, além da própria associação de moradores do bairro, na última quinta-feira. A comunidade chegou a preparar um abaixo-assinado com mais de 6.500 assinaturas para ser entregue à Câmara dos Vereadores.



O prédio foi doado pelo médico Cicero Penna em 1920, como o último desejo registrado em cartório. O objetivo dele era transformar o casarão onde ele morou com a família numa escola. O colégio hoje conta com 660 alunos.