Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 18:25 | Atualizado 12/05/2021 18:58

Rio - Policiais civis da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (Dcav) prenderam, nesta quarta-feira, uma mulher, que não teve o nome divulgado, por vender drogas para crianças e adolescentes, no município de Itaboraí, Região Metropolitana do Rio. Contra ela foi cumprido um mandado de prisão expedido pela Vara de Execuções Penais (VEP).



De acordo com agentes, a traficante foi localizada após um trabalho de inteligência e investigação. Após a ação, ela foi encaminhada ao sistema penitenciário e ficará à disposição da Justiça.