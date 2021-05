Casebre onde estavam as vítimas só era acessível após percurso dentro da mata Divulgação/PRF

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 18:48

Rio - Caminhoneiros mantidos reféns por criminosos em um casebre no bairro de Santa Luzia, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, foram resgatados nesta quarta-feira (12), por policiais rodoviários federais em uma ação conjunta com a Polícia Civil. Os veículos das cinco vítimas haviam sido roubados.



De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o cativeiro foi localizado após denúncias. Ao chegarem no casebre, que só era acessível após percurso dentro da mata, os agentes foram alvos de tiros pelos criminosos. As vítimas foram encontradas em um ambiente restrito, sem alimentação ou higiene.



Ainda segundo a PRF, os caminhoneiros dormiam em uma barraca de camping improvisada e estavam visivelmente abalados quando foram resgatados. Segundo os motoristas, eles foram ameaçados de morte com armas de fogo, de retaliação contra suas famílias e sofreram torturas psicológicas. Os caminhões foram recuperados.