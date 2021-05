Material apreendido durante operação no Fonseca, em Niterói Foto: Divulgação / Polícia Militar

Publicado 12/05/2021 19:25

Rio - Seis pessoas foram presas, na tarde desta quarta-feira, no bairro Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. Durante a operação, quatro armas, quatro rádios comunicadores, um explosivo e drogas foram apreendidos pelos policiais militares. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

De acordo com a Polícia Militar, criminosos da Comunidade do Santo Cristo teriam atirado contra uma equipe do 12º BPM (Niterói) que patrulhava a região. Não houve registro de feridos na ação dos PMs. A ocorrência foi registrada na 78ª DP (Fonseca).