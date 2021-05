Santuário do Cristo Redentor no Corcovado faz 456 anos Daniel Castelo Branco

Rio - Em homenagem ao aniversário de 212 anos da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o Cristo Redentor terá uma iluminação especial na noite desta quinta-feira. A partir das 18h30, o principal ponto turístico do Rio de Janeiro será iluminado com a cor azul, representando, de forma simbólica, os policiais militares.

Por causa da crise sanitária, neste ano, os tradicionais desfiles da tropa não vão poder acontecer. Apesar disso, o aniversário da corporação não será passado em branco. Além da iluminação do Cristo Redentor, os PMs terão eventos virtuais internos para comemorar os 212 da Polícia Militar.