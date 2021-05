Materiais apreendidos pela polícia Foto: Divulgação / Polícia Militar

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 17:45

Rio - Quatro homens foram presos, nesta quinta-feira, após um tiroteio no Morro do Adeus, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. Por causa do confronto com policiais, dois deles ficaram feridos e foram levados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Fora apreendidos um fuzil, uma pistola, carregadores, drogas, rádios transmissores e dinheiro. As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

De acordo com a PM, os criminosos teriam atirado contra agentes da Unidade de Polícia Pacificadora Adeus Baiana durante um patrulhamento na região. Os agentes teriam encontrado em uma casa, onde houve novo confronto.