Agentes prenderam suspeito com drogas Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 18:31

Rio - Um homem não identificado foi preso pela PRF, nesta quinta-feira, no km 108 da BR-040, em Duque de Caxias, transportando quase 3 mil pinos de cocaína. O caso ocorreu por volta das 14h, quando policiais rodoviários federais abordaram um veículo de passeio. O suspeito, que não teve o nome divulgado, apresentou muito nervosismo enquanto conversava com os agentes, que resolveram fazer uma busca no carro.



No interior do veículo foi encontrado um saco contendo cerca 3 mil pinos de cocaína com uma tarja de R$ 10. Questionado, o homem confessou que buscou a droga na comunidade da Nova Holanda e levaria até Corrêas, em Petrópolis.



O caso foi encaminhado à 62ª DP (Imbariê) que autuou o suspeito por tráfico.