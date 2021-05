Janaina foi atingida por bala perdida a caminho da igreja Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/05/2021 20:29

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta quinta-feira, um cartaz para ajudar nas investigações da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSGI) om informações que levem a identificação e localização dos responsáveis pelo disparo que matou a atendente de loteria Janaína dos Santos Duarte Oliveira Peres, de 39 anos. Ela foi morta a caminho da igreja quando estava na companhia do filho mais novo, de 13 anos, no momento em que passavam de motocicleta pela rua Silvio Dacal, no bairro de Santa Izabel, em São Gonçalo, no domingo, Dia das Mães.

Segundo as investigações da especializada, o disparo que atingiu a atendente partiu de traficantes que manuseavam armas. Janaina deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) em São Gonçalo, por volta das 19h e recebeu atendimento, mas morreu horas depois.

O inquérito, que inicialmente estava nas mãos de agentes da 75ª DP (Rio do Ouro), foi encaminhado para a DHNSGI, que agora busca informações para identificar a autoria do crime. O delegado responsável pelo caso, Mário Lamblet, informou que testemunhas estão sendo ouvidas e serão essenciais para o desfecho das investigações. "As averiguações devem avançar com o depoimento das testemunhas, principalmente dos familiares da vítima. Acredito que com essas informações conseguiremos avançar no quesito de identificar os responsáveis pelo crime", concluiu o delegado.

O Disque-Denúncia recebe informações sobre caso nos seguintes canais de atendimento:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

O anonimato é garantido. A DHNSGI está encarregada do caso do inquérito criminal.