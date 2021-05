Acidente aconteceu na manhã desta sexta-feira, na Avenida Brasil, altura de Vigário Geral Rerodução/TV Globo

Por O Dia

Publicado 14/05/2021 08:49 | Atualizado 14/05/2021 11:27

Rio - Um acidente envolvendo sete veículos, entre eles, um caminhão, uma kombi e um carro de passeio, na Avenida Brasil, na altura de Vigário Geral, deixou cinco pessoas feridas, na manhã desta sexta-feira (14). Duas vítimas identificadas como Jonathan Santos, de 31 anos e Leonardo Sales, de 36 foram levados para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio. As outras três foram liberadas após atendimento no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acionamento foi realizado às 8h10.

O Centro de Operações informou que, a pista central já foi liberada na altura de Parada de Lucas, sentido Centro. No momento, o trânsito ainda é intenso a lento desde Barros Filho, com pontos de retenção